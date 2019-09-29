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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin ÜnalFatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk.

29.09.2019 16:10Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Vefa
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk. 35 Barış Özbek), Erkan Zengin, Darri, Emeghara
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Alperen Babacan, Aykut Çeviker (Dk. 74 Bjarnason), Musa Nizam, Burhan Eşer (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 79 Tolga Ünlü), Cikalleshi
Goller: Dk. 18 Erhan Çelenk, Dk. 22, 29 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+1 Sabo, Dk. 69 Emeghara (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Rotman, Dk. 29 Aykut Çeviker, Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 82 Burhan Eşer (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım, Sabo ayakkabı, Spor

Kaynak: AA

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