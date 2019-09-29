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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TekinBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi (Dk. 67 Serdar Güncü), Okan Alkan, Otoo (Dk. 59 Malle), Rahmi Anıl Başaran, Hodzic (Dk.

29.09.2019 19:02Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tekin
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi (Dk. 67 Serdar Güncü), Okan Alkan, Otoo (Dk. 59 Malle), Rahmi Anıl Başaran, Hodzic (Dk.79 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak
Giresunspor: Adriano, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Landel, Rusescu, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Limbombe) Murat Akça, Del Valle, Renan Fouginho (Dk. 46 Özgür Can Özcan), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 54 Uğur Akdemir)
Goller: Dk. 17 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 45 Foxi (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45+2 Uğur Akdemir (Yedek kulübesinde), Dk. 45+2 Adriano, Dk. 72 Mehmet Güven, Dk. 80 Murat Akça (Giresunspor), Dk. 37 İbrahim Halil Çolak, Dk. 53 Doğa İşleri, Dk. 76 Serdar Güncü, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı, Dk. 90 Malle (Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Huseyin, Balıkesir, Spor

Kaynak: AA

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