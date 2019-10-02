Haberler » Spor » Haber

Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

02.10.2019 13:28Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay- Bursaspor : Mustafa Öğretmenoğlu
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak
19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
6 Ekim Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:00 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
21:59 Basel Teknik Direktörü Koller: "(Trabzonspor) Ofansif olarak kuvvetli bir rakip"
21:59 Şahika Ercümen: "Kaş'ın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor"
21:54 Osman özköylü: güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum
21:53 Basel, trabzonspor maçına hazır
21:50 Abdullah avcı alacağımız bir galibiyetle umarım enerji yukarı çıkar -2
21:49 Abdullah avcı: alacağımız bir galibiyetle umarım enerji yukarı çıkar