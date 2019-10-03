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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Altay-Bursaspor maçıyla başlayacak.

03.10.2019 09:40Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Altay- Bursaspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Futbol, Altay, Spor

Kaynak: AA

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