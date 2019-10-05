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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil TunçBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü), Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak (Dk.

05.10.2019 21:16Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil Tunç
Balıkesirspor : Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü), Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı ), İbrahim Halil Çolak (Dk.65 Aly Malle)
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa (Dk.74 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Sandro Ferreira), Sincere, Hakan Arslan, Burak Bekaroğlu (Dk. 86 Shukurov), Mustafa Durak
Goller: Dk. 26 Mrsic, Dk. 65 Aly Malle, Dk. 69 Glumac (Balıkesirspor) Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 55 Mustafa Durak (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Glumac, Dk. 44 Ali Tandoğan (Balıkesirspor Teknik Direktörü), Dk. 88 Foxi, (Balıkesir), Dk. 64 Burak Bekaroğlu (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, kendi evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-2 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Balıkesir, Kayalı, Spor

Kaynak: AA

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