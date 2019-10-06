Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Tevfik Altındağ
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk (Dk. 46 Vedat Bora), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 32 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 68 Gladky), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Murat Erdemir, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Keten, Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Olatunbosun), Mehmet Boztepe (Dk. 71 Murat Elkatmış), Ali Özgün (Dk. 86 Hüseyin Çolak)
Gol: Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Mehmet Uslu, Dk. 38 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Berk Yıldız, Dk. 63 Samed Ali Kaya, Dk. 90+2 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 85 Selmani, Dk. 90+5 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
, Mehmet Uslu
, Vedat Bora
, Spor Kaynak: AA