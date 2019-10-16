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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

16.10.2019 12:28Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor- Eskişehirspor : Emre Malok
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın
19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: AA

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