Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Emre Malok, Deniz Turgut, Oğuz Kağan ÇalışırAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Muhammet Reis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk, Burhan Eşer (Dk. 71 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Rotman, Cikalleshi (Dk.

18.10.2019 21:15Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Emre Malok, Deniz Turgut, Oğuz Kağan Çalışır
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Muhammet Reis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk, Burhan Eşer (Dk. 71 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Rotman, Cikalleshi (Dk. 87 Hadzic)
Eskişehirspor: Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Cemali Sertel (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Berkay Dabanlı, Issah, Sekidika, İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Mehmet Feyzi Yıldırım), Milinkovic, Emre Güral (Dk. 62 Sissoko)
Goller: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 59 Aykut Çeviker (Akhirsarspor), Dk. 54 Sekidika (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Dk. 38 Milinkovic, Dk. 77 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 79 Muhammet Reis (Akhirsarspor)
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor, Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
Bu arada Eskişehirspor'da kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, 45+1. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Aykut Çeviker, Muhammet Reis, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:29 Süper Lig: Galatasaray: 3 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
22:28 Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok
22:27 Aslan, evindeki yenilmezliğini 40'a çıkardı
22:26 Akhisarspor - Eskişehirspor maçı ardından
22:05 Galatasaray - Sivasspor maçından kareler -1-
21:24 TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Eskişehirspor: 1
21:29 Demir Grup Sivasspor
18.10.2019 22:35:06