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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin TuğralHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk.

19.10.2019 16:20Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Hamza Gür)
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Sinan Kurt, Stokes, Mehmet Uslu (Dk. 63 Orhan Taşdelen), Berk Yıldız (Dk. 73 Vedat Bora), Rassoul
Goller: Dk. 2 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 84 Hamza Gür (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Sinan Kurt, Dk. 48 Volkan Şen, Dk. 87 Emrullah Şalk, Dk. 87 Kurtuluş Yurt (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Alican Özfesli, Antakya, Ilgaz, Selim, Spor

Kaynak: AA

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