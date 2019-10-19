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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali Can AlpEkol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın (Dk. 19 Trtovac), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Hüseyin Çolak), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Murat Erdemir (Dk.

19.10.2019 21:08Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın (Dk. 19 Trtovac), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Hüseyin Çolak), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Murat Erdemir (Dk. 74 Muhammed Ali Doğan)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Emrah Başsan (Dk. 85 Sunu), Hamroun (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Pote
Sarı kartlar: Dk. 53 Aykut Demir, Dk. 65 Osman Çelik, Dk. 76 Scuk, Dk. 79 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 65 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ekol Göz Menemenspor, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ekol Göz Menemensporlu futbolcular maç öncesi üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle asker selamı verdi.

Hüseyin Çolak, Menemen, Boztepe, Spor

Kaynak: AA

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