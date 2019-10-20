Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 90 Umut Gündoğan), Poepon, Bilal Kısa (Dk. 76 Mustafa Sami Can Keskin), Hakan Arslan, Dodo, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 82 Mustafa Eskihellaç)
Giresunspor: Adriano, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 43 Bekir Yılmaz), Mehmet Taş (Dk. 74 Uğur Akdemir), Landel, Tanase (Dk. 67 Limbombe), Ahmet İlhan Özek, Özgür Can Özcan, Murat Akça, Del Valle
Goller: Dk. 55 ve 68 Poepon (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Bilal Kısa, Dk. 64 Cumali Bişi, Dk. 69 Hayrullah Bilazer (Boluspor), Dk. 65 Landel (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 yendi.
Hakem Cihan Aydın, karşılaşmanın 65. dakikasında gerçekleşen pozisyona itiraz eden Boluspor'un yardımcı antrenörü Fatih Çardak'a sarı kart gösterdi.
Evinde oynadığı karşılaşmada Giresunspor'u yenen Bolu ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk galibiyetini aldı.