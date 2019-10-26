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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpayİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 62 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk.

26.10.2019 18:40Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpay
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 62 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 55 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Shehu, Aykut Akgün, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin (Dk. 67 Cüneyt Köz), Emirhan Aydoğan (Dk. 54 Atanasov), Recep Aydın (Dk. 90+4 Sedat Dursun), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş
Goller: Dk. 39 Aykut Akgün, Dk. 50 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 90+3 Berkay Görmez (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Dk. 40 Ali Aytemur (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Emirhan Aydoğan, Dk. 52 Recep Aydın, Dk. 63 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 47 Patrick Etoga, Dk. 60 Eslem Öztürk (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Müsabakanın 32. dakikasında ev sahibi İstanbulspor'un İbrahim Yılmaz'la kullandığı penaltıda Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.
Karşılaşmanın 23. dakikasından sarı kartı bulunan İstanbulsporlu Ali Aytemur, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Onur Ergün, Esenyurt, Ali Dere, Spor

Kaynak: AA

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