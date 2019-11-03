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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz TerziFatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk.

03.11.2019 18:32Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Vefa
Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz Terzi
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Hamroun), Obertan (Dk. 82 Batuhan Artarslan), Pote (Dk. 89 Oltan Karakullukçu)
Gol: Dk. 78 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Murat Uçar, Dk. 58 Obertan, Dk. 81 Aykut Demir, Dk. 89 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+1 Barış Özbek (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Spor

Kaynak: AA

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