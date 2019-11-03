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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 69 Emre Güral), Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika (Dk. 90 Sezgin Coşkun), Milinkovic, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk.

03.11.2019 18:46Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 69 Emre Güral), Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika (Dk. 90 Sezgin Coşkun), Milinkovic, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 65 Furkan Balaban), Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 64 Okan Deniz), Oğuz Yıldırım

Goller: Dk. 16 Milinkovic (Penaltıdan), Dk. 53 Sekidika, Dk. 68 Cemali Sertel (Eskişehirspor), Dk. 33 Mehmet Yiğit, Dk. 72 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Furgan Polat, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 73 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 35 Ayuk, Dk. 61 Beykan Şimşek, Dk. 84 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor

Kaynak: AA

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