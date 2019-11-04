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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Erkan Özdamar, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin TetikBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici (Dk. 74 Onur Atasayar), Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan (Dk. 85 Ramazan Keskin), Burak Kapacak, Recep Aydın (Dk.

04.11.2019 21:16Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici (Dk. 74 Onur Atasayar), Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan (Dk. 85 Ramazan Keskin), Burak Kapacak, Recep Aydın (Dk. 68 Seleznov), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Mrsic, İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 86 Batuhan İşçiler), Malle (Dk. 58 Otoo), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 69 Abdülkadir Kayalı)

Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 42 Aykut Akgün, Dk. 65 Özer Hurmacı, Dk. 70 Shehu (Bursaspor), Dk. 56 Ali Tandoğan (Teknik direktör), Dk. 58 Malle, Dk. 84 Mrsic (Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor ile Balıkesirspor 0-0 berabere kaldı.

Aykut Akgün, Aydoğan, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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