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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan DuranAdana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 35 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 65 Kosecki), Stokes, Levent Ayçiçek (Dk.

08.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:16 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 35 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 65 Kosecki), Stokes, Levent Ayçiçek (Dk. 51 Samed Ali Kaya), Rassoul
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko, Mevlüt Çelik (Dk. 63 Sezgin Coşkun), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic (Dk. 82 İbrahim Halil Öner), Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 63 Alperen Kocabaş), Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Goller: Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor), Dk. 8 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 73 Kosecki (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Emrullah Şalk, Baran Eraslan, Vedat Bora, Spor

Kaynak: AA

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