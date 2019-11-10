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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz TerziCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk.

10.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:04Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Belediyesi Şehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar), Gimbert
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli), Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali), Mirkan Aydın
Sarı kartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın (Hatayspor)
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Bahattin Şimşek, Ümraniye, Spor

Kaynak: AA

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