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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Tuna Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Melih Okutan (Dk. 90 Mutlu Güler), Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Dodo (Dk.

10.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:52Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Melih Okutan (Dk. 90 Mutlu Güler), Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Dodo (Dk. 84 Mustafa Batuhan Altıntaş), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Shehu, Latovlevici, Aykut Akgün (Dk. 90 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 68 Emirhan Aydoğan), Selçuk Şahin, Igor (Dk. 76 Seleznov), Diarra, Anıl Karaer
Goller: Dk. 46 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 89 Bilal Kısa (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Latovlevici, Dk. 60 Burak Kapacak, Dk. 71 Igor (Bursaspor), Dk. 54 Ümit Kurt, Dk. 90 Hayrullah Bilazer (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Boluspor-Bursaspor karşılaşması 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bilal Kısa, Boluspor, Bolu, Spor

Kaynak: AA

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