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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 90 Okan Kurt), Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Serhat Tunç, Bagayoko (Dk.

22.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:58Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral

: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet , Abdulkadir Özdemir (Dk. 90 Okan Kurt), Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Serhat Tunç, Bagayoko (Dk. 69 Hakan Barış), Renan Diniz, Özkan Taşdemir, Ronei

Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu, Del Valle (Dk. 68 Limbombe), Tanase, Renan Foguinho (Dk. 89 Mehmet Taş), Muhammed Ertürk (Dk. 59 Özgürcan Özcan), Uğur Akdemir

Goller: Dk. 54 Ahmet Dereli (Adanaspor), Dk. 81 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 57 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Tanase, Dk. 39 Ahmet Kesim, Dk. 71 Uğur Akdemir, Dk. 84 Limbombe, Dk. 89 Numan Çürüksu, Dk. 89 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 20 Özkan Taştemur, Dk. 86 Ahmet Dereli, Dk. 88 Renan Diniz, Dk. 89 Serhat Tunç, Dk. 90 Hakan Barış (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Serhat Tunç, Adanaspor, Dereli, Spor

Kaynak: AA

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