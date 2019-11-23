Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EskişehirHakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah ÜnalEskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic, Issah (Dk. 68 Furkan Balaban), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk.

23.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:56Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Eskişehir
Hakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Ünal
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic, Issah (Dk. 68 Furkan ), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 72 Hamroun), Mehmet Murat Uçar, Pote (Dk. 72 Muhammed), Emrah Başsan
Goller: Dk. 3 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 90+3 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Milinkovic (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Eskişehirsporlu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi ısınmaya "Kadına şiddete son ver" yazılı tişörtlerle çıktı.

Erzurumspor Kulübü, Berkay Şahin, Balaban, Emrah, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:34 Mehmet Özdilek: "Haklı bir galibiyet oldu, bütün pay oyuncuların"
19:33 Son lord Sörloth
19:33 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
19:32 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)
19:11 Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
18:53 Konyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
17:22 Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:44:16