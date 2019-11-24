Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen BaltacıHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 82 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk.

24.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:10Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 82 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 75 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere (Dk. 63 Kağan Miray Bağış), Onur Ergün, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Oğuzhan Berber, Allahyar Sayyadmanesh (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Etoga, Muhsin Yıldırım, Diouf, Tuncer Duhan Aksu
Gol: Dk. 58 Mesut Çaytemel (Penaltıdan) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Yusuf Abdioğlu, Dk. 86 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 38 Gajic, Dk. 55 Etoga, Dk. 60 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Onur Ergün (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Kutluhan Bilgiç, Alican Özfesli, Antakya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:50 Şanlıurfaspor: 5-0
16:50 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
16:48 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
16:48 Maçın ardından
16:46 Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
15:55 Son Dakika: Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti!
15:09 Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
14:43 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
13:46 Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir
13:32 Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 16:56:36