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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Kemal ElmasEkol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac (Dk. 45+4 Semih Ceylan), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+1 Olatunbosun) Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk.

24.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:16Futbol: TFF 1. Lig
Stat: İlçe
Hakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Kemal Elmas
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac (Dk. 45+4 Semih Ceylan), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+1 Olatunbosun) Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk. 75 Ali Özgün) Murat Erdemir, Ali Keten, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil (Dk. 75 Batuhan İşçiler), Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 65 Aly Malle) Serdar Güncü, Hodzic (Dk. 85 Ezeh) Glumac, İbrahim Halil Çolak
Gol: Dk. 84 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Hüseyin Çolak, Dk. 81 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 60 Sezer Özmen (Yedek kulübesinde) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Suat Arslanboğa, Semih Ceylan, Taşkın Çalış, Menemen, Spor

Kaynak: AA

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