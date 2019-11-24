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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan KarabalcıkAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Tolga Ünlü, Cocalic, Uğur Arslan Kuru, Taha Yalçıner (Dk. 63 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Bjarnason, Onur Ayık (Dk. 46 Burhan Eşer), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk.

24.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:06Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Toto Akhisar
Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Tolga Ünlü, Cocalic, Uğur Arslan Kuru, Taha Yalçıner (Dk. 63 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Bjarnason, Onur Ayık (Dk. 46 Burhan Eşer), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 84 Ergin Keleş)
Altay: Aydın Bağ, Mustafa Murat Uslu, Erhan Kartal (Dk. 83 Özgür Özkaya), Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Tavares (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Deniz Vural (Dk. 83 Leandrinho), Yılmaz Özeren, Paixao, Putsila, Kappel
Goller: Dk. 48 Putsila (Altay), Dk. 72 ve Dk. 77 Burhan Eşer (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Cocalic, Dk. 28 Taha Yalçıner, Dk. 33 Erhan Çelenk, Dk. 69 Uğur Arslan Kuru, Dk. 81 Vrsajevic, Dk. 90+5 Ergin Keleş (Akhisarspor) Dk. 35 Mustafa Murat Uslu, Dk. 70 Hüsamettin Yener, Dk. 85 Paixao (Altay)
TFF 1. Lig'de 12. hafta mücadelesinde Akhisarspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Öte yandan 33. dakikada Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 75. dakikada da Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Taha Yalçıner, Uğur Arslan, Spor

Kaynak: AA

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