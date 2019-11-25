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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Yasin Kol, Hasan Hüseyin Tetik, Burak CansızAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ersel Aslıyüksek (Dk. 84 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Okan Derici (Dk. 78 Ravil Tagir), Yasin Ozan (Dk.

25.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:12Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Hasan Hüseyin Tetik, Burak Cansız
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ersel Aslıyüksek (Dk. 84 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Okan Derici (Dk. 78 Ravil Tagir), Yasin Ozan (Dk. 69 Kemal Rüzgar), Anıl Koç
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler (Dk. 58 Mustafa Sami Can Keskin), Cumali Bişi (Dk. 79 Mustafa Batuhan Altıntaş), Dodo, Mustafa Durak (Dk. 7 Melih Okutan), Mustafa Eskihellaç, Poepon
Goller: Dk. 29 Okan Derici, Dk. 88 Kemal Rüzgar (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 9 Melih Okutan, Dk. 22 Burak Bekaroğlu, Dk. 30 Cumali Bişi, Dk. 55 İsmail Konuk (Boluspor), Dk. 32 Sinan Osmanoğlu, Dk. 41 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 45+1 Anıl Koç, Dk. 60 Ersel Aslıyüksek (Altınordu)
TFF 1. Lig'de 12. haftanın son maçında Altınordu, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın, Bornova, Spor

Kaynak: AA

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