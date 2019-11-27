Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

27.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:28Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:52 Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak
14:52 Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup, İstanbul'da başladı
14:48 Aslan'ın evine suni güneş
14:48 Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu
14:48 Luis Enrique, yeni sayfa açacak
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:27 Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
12:14 Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
10:51 Afganistanlı esnafın dükkanını mesken tutan gasp grubu turistlerin kabusu oldu
10:31 Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı
10:15 15 dakikada 4 gol atmayı başaran Lewandowski tarihe geçti
09:58 Galatasaray'da Emre Mor şanssızlığı! Emre oyuna giriyor, Cimbom gol yiyor
27.11.2019 14:59:44