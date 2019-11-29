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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duranİstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Allahyar Sayyadmanesh), Cajic, Diouf (Dk.

29.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:08Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, , Etoga, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Allahyar Sayyadmanesh), Cajic, Diouf (Dk. 88 Mensah)
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Aldülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya (Dk. 64 Barış Özbek, Dk. 77 Alparslan Erdem), Ramazan Civelek (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Darri, Emeghara
Goller: Dk. 6 Diouf, Dk. 27 Ali Dere, Dk. 70 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 83 Wellington (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Zeki Yıldırım, Dk. 54 Çağrı Ortakaya, Dk. 79 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 41 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 78 Diouf (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Muhammed Enes, Wellington, Esenyurt, Ali Dere, Spor

Kaynak: AA

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