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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Alper Çetin, Murat Temel, Cem ÖzbayKeçiörengücü: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk.

30.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:06Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aktepe
Hakemler: Alper Çetin, Murat Temel, Cem Özbay
Keçiörengücü: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 88 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone, Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı (Dk. 41 Onur Taha Takır), Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Yasin Ozan (Dk. 57 Kemal Rüzgar), Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 21 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 28 Samet Akaydin, Dk. 51 Süleyman Olgun (penaltıdan) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 11 Süleyman Olgun, Dk. 45 Sertaç Çam, Dk. 62 Burak Aydın (Keçiörengücü), Dk. 50 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü, Altınordu'yu 2-1 yendi.
Bu arada, 45+1. dakikada konuk ekipten Anıl Koç, penaltı atışından yararlanamadı.

Süleyman Olgun, Burak Aydın, Spor

Kaynak: AA

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