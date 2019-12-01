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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Soner MaraşGiresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Bekir Yılmaz, Tanase (Dk. 17 Del Valle), Rusescu (Dk.

01.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:22Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Soner Maraş
Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Bekir Yılmaz, Tanase (Dk. 17 Del Valle), Rusescu (Dk. 78 Mehmet Taş)
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Semih Güler, Adil Demirbağ, Rassoul, Berk Yıldız, Sinan Kurt (Dk. 77 Aosman), Traore, Vedat Bora (Dk. 46 Gladkyy), Kosecki (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Samed Ali Kaya
Gol: Dk. 19 Rusescu (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Landel, Dk. 76 Del Valle, Dk. 85 Uğur Akdemir (Giresunspor), Dk. 54 Gladkyy (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Akdemir, Oğuz Terzi, Giresun, Spor

Kaynak: AA

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