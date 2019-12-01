Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan ÇalışırBoluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 77 Samican Keskin), Poepon, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Dodo, Batuhan Altıntaş (Dk.

01.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:48Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan Çalışır

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 77 Samican ), Poepon, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Dodo, Batuhan Altıntaş (Dk. 71 Melih Okutan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet Ali Doğan (Dk. 58 Halil İbrahim Sönmez), Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Ali Özgün), Murat Erdemir, Semih Ceylan (Dk. 46 Diakite), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 5 Hüseyin Çolak, Dk. 81 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 12 Poepon, Dk. 38 Dodo (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Semih Ceylan, Dk. 35 Muhammet Ali Doğan, Dk. 80 Ali Keten (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.


Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Sazdağı, Keskin, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:52 Fatih Terim'den 1 değişiklik
18:54 Karate 1 Premier Lig'de milli sporcular 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz kazandı
18:47 Ekuban 91 gün sonra kadroda
18:50 Fenerbahçe Beko (FOTOĞRAFLAR)
18:48 Futbol: TFF 1. Lig
1.12.2019 19:00:37