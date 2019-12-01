Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen
İlçe
Hakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil Tunç
Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakcı, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Tatos, Putsila, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 83 Oğuz Han Aynaoğlu), Paixao
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Özcan, Erdal Akdarı, Sekidika, Ferhat Kiraz, Issah, Milinkovic (Dk. 90 Alperen Kocabaş), Emre Güral (Dk. 81 Cemali Sertel), Sissoko (Dk. 90+6 Furgan Polat)
Goller: Dk. 34 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 58 Milinkovic, Dk. 90+6 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 90+6 Özgür Özkaya
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.