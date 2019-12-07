Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa Bülent Cevahir
Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal Alpay
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Arif Morkaya, Sabo, Darri (Dk. 64 Sosseh), Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Emeghara (Dk. 63 Ramazan Civelek)
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Kethevoama (Dk. 72 Otoo), Hodzic, Halil Çolak (Dk. 88 Anıl Taşdemir), Mrsic (Dk. 90+2 Cenk Güvenç)
Sarı kartlar: Dk. 25 Okan Alkan, Dk. 43 Batuhan İşçiler, Dk. 90+1 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 35 Mervan Çelik (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
, Koray Altınay
, Mervan Çelik
, Burak Şeker
, Spor Kaynak: AA