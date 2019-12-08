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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin TetikBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Selçuk Şahin (Dk. 70 Emirhan Aydoğan), Latovlevici (Dk.

08.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:37Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Selçuk Şahin (Dk. 70 Emirhan Aydoğan), Latovlevici (Dk. 46 Seleznov), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Ali Akman)
Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Renan Foguinho, Del Valle (Dk. 75 Alpay Koçaklı), Rusescu (Dk. 83 Özgür Can Özcan), Ahmet İlhan Özek, Mehmet Taş, Bekir Yılmaz (Dk. 77 Alperen Aydın)
Goller: Dk. 7 Ahmet Kesim, Dk. 34 (penaltıdan) ve 51 Rusescu (Giresunspor), Dk. 79 Ali Akman, Dk. 86 Seleznov (Bursaspor)
Sarı kart: Dk. 24 Selçuk Şahin (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-2 yendi.

Hasan Huseyin, Selçuk Şahin, Cemal Bingül, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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