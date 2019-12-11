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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

11.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:12Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan
19.00 Altınordu-Bursaspor: Caner Ak

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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