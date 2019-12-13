Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk.

13.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:16Futbol: TFF 1. Lig
Stat: İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk. 80 Deniz Vural), Putsila
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 72 Erdal Öztürk), Aosman (Dk. 58 Gladkyy), Kosecki (Dk. 46 Volkan Şen), Berk Yıldız, Traore, Samed Ali Kaya
Gol: Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 62 Alhassan, Dk. 65 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 65 Gladkyy, Dk. 80 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

İbrahim Öztürk, Erkan Akbulut, Menemen, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:32 Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya üçüncülüğü için mücadele edecek - Spor
22:28 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası - Spor
22:22 Juventus, Merih Demiral'ın transferi için kararını verdi! - Spor
22:22 Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı - Spor
22:20 Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası - Spor
21:37 Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak - Spor
20:40 Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! - Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Spor
18:06 İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! - Spor
17:47 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi! - Spor
13.12.2019 22:33:33