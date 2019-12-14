Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk Gökhan Sazdağı
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Murat Temel
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Fethi Özer, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Dodo (Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin), Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Bilal Kısa, Shukurov (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Melih Okutan, Poepon
Fatih Karagümrük: Saranov (Dk. 62 Aykut Özer), Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 88 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım, Darri, Emeghara (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin)
Goller: Dk. 12 Brahim Darri, Dk. 35 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 45 Melih Okutan, Dk. 48 Mustafa Eskihellaç, Dk. 63 Cumali Bişi, Dk. 76 Bilal Kısa (Boluspor), Dk. 40 Koray Altınay, Dk. 76 Sabo, Dk. 90 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi.
, Cumali Bişi
, Can Keskin
, Bilal Kısa
, Spor Kaynak: AA