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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Murat TemelBoluspor: Hakan Canbazoğlu, Fethi Özer, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Dodo (Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin), Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Bilal Kısa, Shukurov (Dk.

14.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:08Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Murat Temel
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Fethi Özer, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Dodo (Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin), Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Bilal Kısa, Shukurov (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Melih Okutan, Poepon
Fatih Karagümrük: Saranov (Dk. 62 Aykut Özer), Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 88 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım, Darri, Emeghara (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin)
Goller: Dk. 12 Brahim Darri, Dk. 35 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 45 Melih Okutan, Dk. 48 Mustafa Eskihellaç, Dk. 63 Cumali Bişi, Dk. 76 Bilal Kısa (Boluspor), Dk. 40 Koray Altınay, Dk. 76 Sabo, Dk. 90 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi.

Gökhan Sazdağı, Cumali Bişi, Can Keskin, Bilal Kısa, Spor

Kaynak: AA

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