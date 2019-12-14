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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can AlpBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Rashad Muhammed), Hasan Ayaroğlu (Dk.

14.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:26Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can Alp
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Rashad Muhammed), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Obertan), Emrah Başsan, Pote (Dk. 89 Osman Çelik)
Giresunspor: Fachini, Mehmet Taş (Dk. 71 Uğur Akdemir), Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (Dk. 71 Limbombe), Del Valle, Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)
Goller: Dk. 48 ve Dk. 65 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 55 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Del Valle (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Mehmet Murat Uçar, Dk. 55 İbrahim Akdağ, Dk. 76 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Bekir Yılmaz (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 yendi.
74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı penaltıyı Pote gole çeviremedi.

Erzurumspor Kulübü, İbrahim Akdağ, Mehmet Murat, Aykut Demir, Spor

Kaynak: AA

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