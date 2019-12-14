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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil TunçAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Serhat Tunç), Abdulkadir Özdemir (Dk. 81 Veli Kızılkaya), Hakan Barış, Roni, Eren Keleş, Utku Şen (Dk.

14.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:04Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil Tunç
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Serhat Tunç), Abdulkadir Özdemir (Dk. 81 Veli Kızılkaya), Hakan Barış, Roni, Eren Keleş, Utku Şen (Dk. 70 İbrahim Aksu)
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Ali Özgün (Dk. 74 Olatunbosun), Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe (Dk. 87 Diakite), Murat Erdemir (Dk. 62 Muhammed Ali Doğan), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Goller: Dk. 33 ve 90+2 Hüseyin Çolak, Dk. 41 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 58 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Bagayoko, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 48 İhsan Uğur Göktaş, Dk. 50 Utku Şen, Dk. 51 Serhat Tunç (Adanaspor), Dk. 23 Murat Erdemir, Dk. 36 Ali Keten, Dk. 56 Hüseyin Çolak, Dk. 73 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yendi.

Hakan Barış, Serhat Tunç, İhsan Uğur, Spor

Kaynak: AA

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