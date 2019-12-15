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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Seyfettin ÜnalKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey), Uğur Utlu, Mendy (Dk. 62 Cem Ekinci), Madinda (Dk.

15.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:22Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Seyfettin Ünal
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey), Uğur Utlu, Mendy (Dk. 62 Cem Ekinci), Madinda (Dk. 90+4 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Rayane, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 81 Barbosa), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 77 Quali), Hamza Gür (Dk. 37 Bokila)
Gol: Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Bokila (Hatayspor), Dk. 57 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Keçiörengücü'nün sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Mustafa Öğretmenoğlu, Hüsamettin Tut, Uygar Bebek, Spor

Kaynak: AA

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