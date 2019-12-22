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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: OsmanlıHakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan ÜrünOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk.

22.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:16 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Osmanlı
Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Ayuk, Mertan Caner Öztürk
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 74 Oğuzhan Akgün), Ali Dere (Dk. 87 Zafer Şensoy), Diouf
Goller: Dk. 10 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 77 Todorovic (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mertan Caner Öztürk, Dk. 31 Ali Ülgen, Dk. 79 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 35 Duhan Aksu, Dk. 87 Ali Aytemur (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Seyfettin Ünal, Okan Deniz, Ali Ülgen, Spor

Kaynak: AA

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