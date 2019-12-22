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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz TerziBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk.

22.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:26 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz Terzi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Pote
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Alhassan, Putsila (Dk. 70 Kappel), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Hüsamettin Yener (Dk. 62 Deniz Vural), Paixao (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu)
Goller: Dk. 4 Leandrinho, Dk. 21 ve 54 Paixao (Altay), Dk.11 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 84 Osman Çelik, Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+2 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 69 Cihan Topaloğlu (Altay)
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Erzurumspor Kulübü, Hasan Hatıpoglu, Osman Çelik, Erzurum, Spor

Kaynak: AA

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