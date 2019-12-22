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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Kadir Sağlam, Uygar Bebek, Murat TemelEkol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Ali Keten, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+3 Diakite), Mehmet Boztepe (Dk.

22.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:10 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam, Uygar Bebek, Murat Temel
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Ali Keten, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+3 Diakite), Mehmet Boztepe (Dk. 66 Murat Elkatmış), Ali Özgün
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici (Dk. 57 Onur Atasayar), Shehu, Cüneyt Köz, Diarra, Burak Altıparmak (Dk. 86 Recep Aydın), Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Igor (Dk. 78 Ali Akman), Burak Kapacak, Seleznov
Goller: Dk. 36 Seleznov (Bursaspor), Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 75 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+3 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 56 Özer Hurmacı (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Muhammed Ali Doğan, Uygar Bebek, Menemen, Spor

Kaynak: AA

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