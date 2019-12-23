Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Kemal ElmasGiresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Fouginho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Tanase (Dk. 79 Limbombe), Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mehmet Güven) (Dk.

23.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:04 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Kemal Elmas
Giresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Fouginho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Tanase (Dk. 79 Limbombe), Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mehmet Güven) (Dk. 86 Özgürcan Özcan), Rusescu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk. 82 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 68 Berkay Samancı), Yasin Ozan (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 61 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 66 Rusescu (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Oğulcan Ülgün, Dk. 77 Ufuk Budak (Altınordu), Dk. 55 Uğur Akdemir (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 16. haftasındaki Giresunspor-Altınordu karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Akdemir, Giresun, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:26   Yeşil sahada evlilik teklifi - Spor
21:25   Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR) - Spor
21:24   Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor
21:20   FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi - Spor
21:18   Futbol: Süper Lig - Spor
20:44   Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Spor
20:10   Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Spor
19:25   Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi! - Spor
18:47   Mohamed Elneny, Milan'a önerildi! - Spor
17:59   Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Spor
23.12.2019 21:36:22