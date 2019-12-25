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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:40 Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:
27 Cuma:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin
28 Aralık Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Adanaspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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