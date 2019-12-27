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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali TunaAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, Diniz, Enes Yasin Akyol (Dk. 74 Özkan Taştemur), Abdulkadir Özdemir, Bagayoko, Hakan Barış, Furkan Özçal (Dk. 63 Utku Şen), Roni (Dk.

27.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:58 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, Diniz, Enes Yasin Akyol (Dk. 74 Özkan Taştemur), Abdulkadir Özdemir, Bagayoko, Hakan Barış, Furkan Özçal (Dk. 63 Utku Şen), Roni (Dk. 82 Okan Kurt), Eren Keleş, Evren Korkmaz
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay (Dk. 68 Barış Başdaş), Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 62 Sosseh), Ramazan Civelek, Darri, Emeghara (Dk. 73 Abdülhamit Yıldız)
Goller: Dk. 33 Eren Keleş, Dk. 85 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Eren Keleş, Dk. 69 Utku Şen (Adanaspor), Dk. 84 Abdülhamit Yıldız (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig 17. hafta maçında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Abdulkadir Özdemir, Hakan Barış, İrfan Can, Spor

Kaynak: AA

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