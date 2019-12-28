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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen BaltacıCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Lazar (Dk.

28.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:02 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Belediyesi Şehir
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Dk. 87 Bahadır ), Lazar (Dk. 59 Gomis), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Timur Temeltaş, Gimbert, Akabueze (Dk. 90 Yunus Emre Gedik)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Emrah Başsan (Dk. 90 Abdulcebrail Akbulut), Batuhan Artarslan, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Obertan, Mehmet Murat Uçar, Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Ba), Hasan Ayaroğlu (Dk. 67 Rashad Muhammed), Oltan Karakullukçu
Goller: Dk. 62 Alaaddin Okumuş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 79 Oltan Karakullukçu, Dk. 82 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Oltan Karakullukçu, Dk. 45+1 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 İbrahim Akdağ, Dk. 86 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Gomis, Dk. 79 Burak Öğür (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Hakan Ceylan, Ümraniye, Taşdelen, Spor

Kaynak: AA

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