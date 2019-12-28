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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Gökhan BarcınBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 90+5 Selçuk Şahin), Burak Kapacak (Dk.

28.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:00 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Gökhan Barcın
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 90+5 Selçuk Şahin), Burak Kapacak (Dk. 81 Ali Akman), Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznyov (Dk. 67 Özer Hurmacı)
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker (Dk. 76 Barbosa), Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Mirkan Aydın), Caner Hüseyin Bağ, Quali
Goller: Dk. 10 Seleznyov, Dk. 90+1 Burak Altıparmak (Bursaspor), ?Dk. 45 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 52 Burak Kapacak, Dk. 54 Emirhan Aydoğan, Dk. 69 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 90+4 Sadi Karaduman (Hatayspor)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bursaspor, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Burak Altıparmak, Selçuk Şahin, Aykut Akgün, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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