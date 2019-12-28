Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk.

28.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:04 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk.71 Burak İnce), Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten (Dk.76 Diakite), Canberk Aydın (Dk. 78 Olatunbosun), Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan, Mehmet Boztepe (Dk. 69 Hüseyin Çolak), Ali Özgün
Gol: Dk.21 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Ercan Coşkun (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk.24 Kerim Alıcı, Dk.44 Okan Derici, Dk.67 Erhan Erentürk,Dk. 81 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk.41 Ali Özgün, Dk. 89 Tayfun Aydoğan, Dk.90+1 Diakite (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu sahasında diğer İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Kerim Alıcı, Altınordu, Bornova, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:16   Milli güreşçi Taha Akgül, sol omzundan ameliyat edildi - Spor
22:13   Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp - Spor
22:10   Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı - Spor
22:07   SPOR Fenerbahçe, Rize'ye geldi - Spor
22:01   Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti - Spor
21:17   Okan Buruk: Arda Turan için yeni sayfa açmak iyi olabilir - Spor
21:03   Galatasaray taraftarı Tarık Çamdal'ı protesto etti - Spor
20:45   Taylan Antalyalı, gösterdiği performansla göz doldurdu - Spor
19:56   F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi - Spor
19:36   Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti - Spor
28.12.2019 22:16:59