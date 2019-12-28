Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova
Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran Altınordu
: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk.71 Burak İnce), Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten (Dk.76 Diakite), Canberk Aydın (Dk. 78 Olatunbosun), Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan, Mehmet Boztepe (Dk. 69 Hüseyin Çolak), Ali Özgün
Gol: Dk.21 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Ercan Coşkun (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk.24 Kerim Alıcı, Dk.44 Okan Derici, Dk.67 Erhan Erentürk,Dk. 81 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk.41 Ali Özgün, Dk. 89 Tayfun Aydoğan, Dk.90+1 Diakite (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu sahasında diğer İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.