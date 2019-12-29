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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Kemal MaviKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Dk. 81 Mendy), Madinda (Dk. 74 Uğur Utlu), Diabang, Kone (Dk.

29.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:10 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın, Ünal, Kemal Mavi
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir , Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Dk. 81 Mendy), Madinda (Dk. 74 Uğur Utlu), Diabang, Kone (Dk. 90 Burak Aydın)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 87 Bertuğ Bayar), Ali Kaan Güneren, Muhammet Reis (Dk. 76 Hadzic), Burhan Eşer, Çekdar Orhan, Erhan Çelenk (Dk. 46 Onur Ayık), Cikalleshi
Gol: Dk. 47 Diabang (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Burak Aydın, Dk. 90+4 Soner Gönül (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasında Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor'u 1-0 yendi.
Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Keçiörengücü, devre arasına 3. sırada girdi. 27 puanda kalan Akhisarspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Cihan Aydın, Korkut, Emrah, Spor

Kaynak: AA

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