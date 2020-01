Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Murat AltanEkol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Trtovac, Ali Keten, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Murat Elkatmış), Olatunbosun (Dk. 64 Hüseyin Çolak), Ali Özgün (Dk. 72 Halil İbrahim Sönmez)Giresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Mehmet Taş), Foguinho (Dk. 61 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Landel, Rusescu (Dk. 84 Özgür Can Özcan), Del ValleGoller: Dk. 9 ve 90+5 Del Valle, Dk. 84 Özgür Can Özcan (Giresunspor)Sarı kartlar: Dk. 4 Foguinho, Dk. 75 Landel (Giresunspor), Dk. 45 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor)TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ikinci devre açılış maçında Giresunspor, deplasmanda Ekol Göz Memenenspor'u 3-0 mağlup etti.Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can Özcan oyuna girdiği dakika içinde gol attı.