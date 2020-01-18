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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Furkan ÜrünCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen (Dk. 15 Yunus Emre Gedik), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin, Akabueze (Dk. 61 Mücahit Can Akçay), Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk.

18.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:02Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Belediyesi Şehir
Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Furkan Ürün
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen (Dk. 15 Yunus Emre Gedik), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin, Akabueze (Dk. 61 Mücahit Can Akçay), Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri), Gimbert
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Hüsamettin Yener (Dk. 57 Hakan Demirci), Putsila, Leandrinho, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Adamu), Tavares (Dk. 90+2 Kazımcan Karataş), Kappel
Gol: Dk. 87 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 45+2 Doğa İşeri, Dk. 57 Hüsamettin Yener, 90+2 Erhan Kartal, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Altay)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Değerli Taş, Ümraniye, Spor

Kaynak: AA

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